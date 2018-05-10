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10 Mayıs 2018 21:30

Ziraat Türkiye Kupası Finali: TM Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe ile Diyarbakır’da karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali: TM Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

10 Mayıs 2018 21:30

Mücadelenin ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal, topuğuyla Josef de Souza’ya pasını aktardı. Josef de Souza’nın sert şutunda kaleci Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.


18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener’in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa, Souza’nın gelişine şutunda meşin yuvarlak auta gitti.


22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado’nun vuruşunda Fatih gole izin vermedi.


24. dakikada sol kanattan Ömer’in ortasında altıpas noktası üzerinde Barbarosa’nın kafa vuruşunu Volkan çeldi.


26. dakikada Barbarosa’nın kullandığı serbest vuruşa Mustafa gelişine kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.


32. dakikada Barbarosa’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla buluşan Lopes’in gelişine şutunda top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Diyarbakır


Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Aykut Çeviker xx, Barbosa xxx, Muğdat Çelik xxx, Soner Aydoğdu xx, Onur Ayık xx, Lopes xxx, Ömer Bayram xx, Sıssoko xx, Mustafa Yumlu xxx, Caner Osmanpaşa xx


Yedekler: Bora Körk, Henrique, Orhan Taşdelen, Dany, Bilal Kısa, Larsson, Bia Mujangi, Sergio Antonio Borges Junıor, Olcan Adın, Kadir Keleş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Alper Potuk xx, Şener Özbayraklı xxx, Giuliano xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Josef de Souza xxx, Aatif xx, Soldado xx


Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Isla, İsmail, Ozan Tufan, Fernando, Neto, Janssen, Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Lopes (dk. 32) (Teleset Mobilya Akhisarspor)




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