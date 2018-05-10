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Ziraat Türkiye Kupası: Tm Akhisarspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)
10 Mayıs 2018 21:02
Ziraat Türkiye Kupası: TM Akhisarspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geliyor.
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10 Mayıs 2018 21:02
Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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