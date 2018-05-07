Ziya Gökalp ÇATOM’dan her yıl 300 kadın faydalanıyor

Her yıl merkez bünyesinde açılan kurslardan yaklaşık 300 kadın faydalanıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kadınlar GAP İdaresi Başkanlığına bağlı Ziya Göklap Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) hem öğreniyor hem de üretiyor. Merkez bünyesinde açılan El sanatları, trikotaj, biçki-dikiş, nakış, mefruşat, keçe işleme, gümüş işleme, tekstil, yöresel bebek, hediyelik eşya, sabun, kumaş boyama, kuaförlük, güzellik uzmanlığı, hamur işleri kurslarına katılan kadınlar, kurs bitiminde aldıkları sertifika sayesinde kendi iş yerini kurma imkanı da buluyor. Kursları bitiren kadınlar evde ve iş yerinde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor ve kendi ayakları üzerinde durma imkanı yakalıyor. Kurslardan her yıl 300 faydalanıyor.

“Her yıl 300 kadın katılıyor”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren merkezin sorumlusu Mekiye Göktaş, ÇATOM programlarının belirlenmesinde yerel koşul ve ihtiyaçlar ile hedef grubun katılımının esas alındığı belirtti. Entegre ve esnek bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Göktaş, “ÇATOM’a devam eden vatandaşların tüm programlara katılması özendirilmektedir. Gelişmeler paralelinde ÇATOM programları kapsamına çocuklar da dahil edilmiş, okul öncesi eğitim programları başlatılmış ve okuma odaları açılmıştır. Sağlık, bilgisayar, okuma-yazma ve benzeri kurslara kısmen de olsa erkekler de dahil edilmektedir” dedi.

2010 yılında hizmete giren merkezin her yıl daha fazla kadına ulaşması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Göktaş, “Sekiz ana başlık altında kurs ve etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. 2010-2013 yılları arasında 814’ü kadın, 81’i erkek, 37’si çocuk olmak üzere 932 kişiye ulaştık. Her yıl ortalama 300 kadına katılımcıya ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Kursları destekliyoruz”

Merkez bünyesinde açılan kurslara destek veren Diyarbakır Sosyal Kalkınma Derneği Yöneticisi Hayrettin Ebiri ise, “Dernek olarak bakanlıklardan almış olduğumuz proje desteğiyle ÇATOM ile yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde kursları destekliyoruz. Kurslara hammadde, araç gereç gibi destekler sunarak kadınların hem eğitim almasını, meslek sahibi olmasını sağlıyoruz. Ayrıca kurs sonunda sertifika kadınların almalarını sağlayarak kendi ev ekonomilerine katkı sunma fırsatı veriyoruz. Kadınlar aldıkları sertifikalar sayesinde kendi işyerini açabilir ya da daha ilerleyerek usta öğretici olarak çalışabilir. Son iki yılda destek verdiğimiz 10 kurstan 18-45 yaş aralığında yaklaşık 300 kadın faydalandı” ifadelerini kullandı.