Ziya Sözen, koruculuk sistemini hedef alanlara sert tepki gösterdi

Son günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları gerekçesiyle 635 korucunun açığa alınmasıyla beraber bir takım art niyetli insanların 'Vurun Abalıya' mantığı ile koruculuk sistemini yeniden tartışmaya açmaya, bunun üzerinden rant devşirmeye çalıştıklarını gördüklerini söyleyen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, koruculuk sisteminin PKK'nın bölgede varlığını sürdürmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Meclis İçişleri Komisyonunda görüşülmekte olan kanun teklifinde koruculuğun gençleştirilmesi yönündeki tasarının kanun metninden çıkarılması yönünde özel çaba harcayan bir takım art niyetli kişilerin olduğuna şahitlik ettiklerini dile getiren Sözen, bu tartışmaları fırsat bilen HDP'nin 'Koruculuk Kaldırılsın' yönünde kanun teklifi vererek bir kez daha PKK seviciliğine ve PKK'nın sözcülüğüne soyunduğunu kaydetti. Sözen, "Çünkü HDP çok iyi biliyor ki, koruculuk sistemi PKK'nın bölgede varlığını sürdürmesinin önündeki en büyük engeldir. HDP çok iyi biliyor ki, düşüncelerinin bölgede yeşermemesinin ve bölgede tamamen hakim olmamasının önündeki en büyük, hatta tek engel koruculuk sistemidir. Koruculuk sistemi sadece silahlı bir kolluk kuvveti olarak düşünülmemeli. Bölge halkının teröre bakışının, teröre karşı dik duruşunun en önemli sembolüdür. PKK'ya ve siyasi uzantılarına karşı bir psikolojik baskı aracıdır. Koruculuk sistemi PKK terör örgütünün bütün Kürtlerin temsilcisi gibi davranmasının önündeki en büyük engeldir.

Bundan dolayı bin 800 şehit ve 3 binin üzerinde gazi vermiş bir camiayı tartışmaya açmak kimseye fayda getirmeyecektir. Koruculuk sistemi; PKK çoğaldığında ihtiyaç duyulan, PKK azalınca 'haydi kaldıralım' tartışması açabileceğiniz kadar ucuz bir argüman değildir. Bu camianın binlerce şehidi, gazisi vardır. Herkes bu şehitlerin, gazilerin hatırasına saygı duymalıdır. HDP'nin buradaki amacı PKK'ya karşı çok büyük başarılar elde ettiğimiz bu günlerde korucularımızın moral ve motivasyonunu bozmak, çok ağır darbeler yiyip dağılma konumuna gelen PKK'ya yeniden moral ve motivasyon kazandırmaktır" dedi.

"İçimize PKK ve FETÖ'nün desteği ile sızmış hainlerin bir an önce temizlenmesini istiyoruz"

Güvenlik korucularının içine PKK ve FETÖ desteği ile sızmış hainlerin bir an evvel temizlenmesi için devlet büyüklerinden destek beklediklerini açıklayan Ziya Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Devlet büyüklerimizden talebimiz ve beklentimiz çok süratli bir şekilde içimize PKK'nın ve FETÖ'nün desteği ile sızmış hainleri biran önce camiamızdan temizleyip, camiamıza hak ettikleri değeri vermeleridir.

Bu kapsamda AK Partinin mecliste korucuların gençleştirilmesi yönünde verdiği kanun tasarısı desteklenmeli ve kanunlaşmalıdır. Çünkü korucuların gençleşmesi PKK ve PKK sevicisi HDP'yi rahatsız etmektedir. Bu kanun geri çekilirse PKK'nın ve PKK sevicisi HDP'nin ekmeğine yağ sürülecektir. Korucularımızın moral ve motivasyonu bozulacak, PKK ve HDP'ye ekstra moral ve motivasyon sağlayacaktır. Beklenti ve talebimiz PKK ve HDP'nin taktiksel oyunlarına gelinmemeli ve bu konuda uyanık olunmalıdır. Nasıl ki askerin içinde FETÖ'cü var diye askerlik sistemini lav etmiyorsak, nasıl ki polisin içinde FETÖ'cü var diye polisliği lav etmiyorsak, korucularımızın içinde PKK'ya irtibatlı ve iltisaklı kişiler var diye bütün koruculuk sistemini kaldıralım tartışmasını açmak asla doğru bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım PKK'ya hizmet etmenin ötesine geçmeyecektir".