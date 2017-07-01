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01 Temmuz 2017 14:44

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı renkli görüntülerle sona erdi

Akçakoca’da her yıl kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı renkli görüntülerle sona erdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı renkli görüntülerle sona erdi

01 Temmuz 2017 14:44


Akçakoca Balıkçı barınağında düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve kabotaj bayramında bir çok etkinlikler düzenlendi. Balıkçı barınağı üzerinde Karadeniz sularına deniz şehitleri adına çelenk bırakılmasının ardından,Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, günün anlam ve önemine ilşkin bir konuşma yaptı. Balıkçı barınağında düzenlenen yarışmalarda ilk olarak yüzmetre yüzme yarışında bayanlar ve erkekler kıyasıya yarıştı. Yarışmanın ardından 6 ve 4 çift 500 metre kürek çekme yarışmalarında kıyasıya mücadele yaşandı. Karadeniz folklör gurubu gösterisi sonrasında, halat çekme ve ördek kapmaca yarışmalarında renkli görüntüler yaşandı.


Günün son yarışması ise,yağlı direk üzerinden Türk bayrağı kapmaca yarışmasına 3 sporcu katıldı ve yarım saat süren yarışma sonrasında Türk kabyarğını kapan genç ve yarışmacılara, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı tarafından plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.




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