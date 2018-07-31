1 yılda 20 kilometre içme suyu hattı döşenecek

Alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Düzce Belediyesi, öncelikli olarak içme suyu hattı ile kanalizasyon yapımına ağırlık veriyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü İbrahim Özer, alt yapı da eş zamanlı çalışma yürüttüklerini belirterek “Mahallelerimizde içme suyu, yağmursuyu hatları ile kanalizasyon yapımını eş zamanlı olarak yapıyoruz. Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay’ın talimatı doğrultusunda alt yapıda yatırım seferberliği gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız yeni açılan yerleşim bölgelerindeki alt yapıyı tamamlamak üzerinedir. Merkezi ve mahallelerimizde devam eden altyapı çalışmalarımızda bir yıl içerisinde 20 kilometre içme suyu ve 16 kilometre kanalizasyon hedefimiz bulunuyor” dedi.