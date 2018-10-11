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11 Ekim dünya kız çocukları günü

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av.

Azade Ay, “Kadına ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi noktasında mücadelemizin tüm platformlarda devam edeceğini bildirir, tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Düzce Barosu adına kutlarım” dedi.


11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir açıklama yapan Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, “Afganistan'da, sırf kız çocuklarının da eğitim hakkının olduğunu Dünya'ya haykırdığı için Taliban'ın kurşunlarına hedef olan küçük Malala Yusufzay'la simgeselleşen, önemli bir gün. BM Genel Kurulunun 10 Aralık 2011 tarihli oturumunda Peru, Kanada ve Türkiye'nin girişimleriyle kabul edilen bu özel günde, kız çocuklarımıza karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için mücadele yolları gündeme getirilmektedir. Ne yazık ki ülkemizde halen çocuk gelin vakaları yaşanmakta, pek çok kızımızın başta eğitim hakkı olmak üzere temel insan haklarından yaşıtların erkek çocukları ile eşit şekilde yararlanmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Şarkılara, ağıtlara konu olan Ünzileler, Güldünyalar ve daha isimsiz onlarca kızımız, sadece kız çocuğu olarak dünyaya gelmenin ağırlığını doğdukları andan itibaren taşımaktadırlar. Şüphesiz kız çocuklarına gerekli önemi göstermeyen, başta yaşam hakkı ve eğitim hakkı olmak üzere temel insan haklarından faydalanmasını sağlayamayan bir toplumun gelişmesi ve yüzünü medeniyete dönmesi mümkün değildir. Bu özel günde kadına ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi noktasında mücadelemizin tüm platformlarda devam edeceğini bildirir, tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.

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