“15 Temmuz destanı yeniden doğuş hikayesidir”

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş mesajında şu görüşlere yer verdi: “Tam bir yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyetini karanlık bir çukura itmek isteyen hain FETÖ ve işbirlikçileri Aziz Türk milletinin demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden korkusuz tavrı sayesinde püskürtüldü. Tıpkı 98 yıl önce ülkemizi düşmanların elinden kurtardığımız ‘Kurtuluş Savaşı’ gibi 15 Temmuz 2016 tarihi de aslında Yeni Türkiye’nin dönüm noktası olmuştur. Adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin yeniden dirilişe yeniden yükselişe geçişinin en önemli kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendine ve milletine olan güveni sayesinde bu topraklar düşmanlara mezar olmuştur, olmaya da devam edecektir. Aziz vatanımızın bir karış toprağı için bile ellerini ovuşturanlar, tarih boyunca sayısız destana imza atmış, vatan toprağını namusu saymış Türk milletinden hak ettiği karşılığı misliyle almıştır. 15 Temmuz da Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir destan, yeniden doğuş olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Yeni Türkiye’nin yükselişine engel olmak isteyenlerin son çırpınışlarına şahit olduğumuz 15 Temmuz gecesi dik duran Türk milleti şehitlik mertebesine erişebilmek için adeta birbiri ile yarışarak tüm dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir. Vatanına sahip çıkan genci yaşlısı, kadını erkeği, çoluk çocuk sokaklara dökülen herkese, en başta da 45 gün boyunca Anıtpark meydanını boş bırakmayan kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O kara günde Türkiye Cumhuriyeti askerinin emir komuta zincirine itaatini, sadakatini hain emelleri için kullananlar Şehit Ömer Halisdemir’in sıktığı kurşunla tarihin en derin kuyularında boğuldular. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçtiler. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizler o günlerde gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekse Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın kararlı duruşu ile gösterdikleri istikamette bu günlere geldik. Hamdolsun hain FETÖ ve mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti üzerinde planladığı oyunları bir gecede yerle bir edildi. Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”müzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz.”