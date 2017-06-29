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29 Haziran 2017 10:06

15 Temmuz Diriliş Derneği Kuruldu

Düzce’de 15 Temmuz’u önümüzdeki kuşaklara aktarabilmek adına 15 Temmuz Diriliş Derneği adı altında bir dernek kuruldu.

15 Temmuz Diriliş Derneği Kuruldu

29 Haziran 2017 10:06


15 Temmuz darbe kalkışmasının 1. yılında Düzce’de 15 Temmuz Diriliş derneği kuruldu. Dernek Başkanı Ömer Tokgöz, derneğin kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da yaşananları hatırlattı.


Tokgöz, “Bildiğiniz gibi geçen yıl 15 Temmuz gecesi büyük bir badire atlattık ve tarihimizin en sıkıntılı zamanlarından birisini yaşadık. Yıllardır sureti haktan ve halktan gözükerek milletimizin manevi duygularını sömürüp, devletin altını oymak suretiyle darbe hazırlığı yapan ve ülkemizi bölmek isteyen hainleri Yüce Allah’ın yardımı ve İnayeti Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizin dirayeti necip milletimizin vatan aşkı ve cesareti sayesinde bertaraf etmeyi başardık. 15 temmuz asil bir milletin bir temmuz akşamında savaş uçaklarına kafa tuttuğu tankları çıplak elleriyle durdurduğu, top mermilerine göğsünü siper ettiği gerçeğinin geleceğe taşındığı bir belgedir. 15 Temmuz Anadolu topraklarında yaşayan yedisinden yetmişine her ferdin milleti, bayrağı, vatanı ve devleti söz konusu olduğunda neler yapılabileceğinin kayıtlara geçtiği yaşanmışlardır” dedi.


Tokgöz derneğinin kuruluş amacı ile ilgili olarak ise “Hayırlar fes olsun, şerler def olsun, dirilişimiz daim ve kaim olsun. Bu nezih millet bir daha kabil zilletler yaşamasın. Bu ihanet gecesi unutulmasın ve unutturulmaması için 15 Temmuz Diriliş derneğimizi kurduk” ifadelerinde bulundu.


Dernek yönetim kurulu üyelerini ise Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Müdürü Murat Zengin, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, İl Göç İdaresi Müdürü Seyhan Akyüz, Düzce Valiliği STK Koordinatörü Musa Zeki olarak açıkladı.




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