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11 Temmuz 2017 13:08

15 Temmuz etkinlikleri başladı

Akçakoca ilçesinde kapsamlı anma etkinlikleri düzenleniyor.

15 Temmuz etkinlikleri başladı

11 Temmuz 2017 13:08


Akçakoca’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk başta olmak üzere, ilçe protokolünün katıldığı etkinlik Suriye’nin Cerablus bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Ercan Çelik’’in Ayazlı mahallesindeki kabri başında başladı.


Şehit Çelik’in mezarı başında Kur’an’ı Kerim Tilaveti okundu. Okunan Kur’an’ın ardından 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.


Protokol üyeleri yapılan dualarından ardından 1995 yılında PKK tarafından şehit edilen şehit polis Güven Keskin’in Osmaniye mahallesindeki mezarını ziyaret etti.




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