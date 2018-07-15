15 Temmuz şehidinin babasından oğluna özlem

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile terör örgütü FETÖ’nün hain darbe kalkışmasında şehit olanlar yapılan etkinliklerle anıldı. Etkinlikler Düzce’de şehitlikte yapılan programla başladı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından programa katılanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktılar.

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz hain kalkışma esnasında Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da mezarı başında anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program esnasında anne Hanife Baysan gözyaşlarına hakim olamazken, taziyeleri ise baba Ramazan Baysan ile birlikte kabul etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ufak Baysan’ın kabrine karanfiller bırakıldı.

“Ülkemiz bir daha böyle bir günü yaşamasın”

Şehit babası Ramazan Baysan, 15 Temmuz’un rezil ve adice bir kalkışma olduğunu belirterek “15 Temmuz ülkemizin son dönemde yaşadığı en hain, en kötü günlerden birisidir. Bir grup insanın ülkeye bu ihaneti yapabileceği, teşebbüs edebileceği tahmin edilemezdi. İnsanlık dışı, ihanetin bundan büyüğü olamaz. Bir insan emniyetiyle, polisiyle, siviliyle beraber çay içtiği komşusuna nasıl silah çeker, nasıl başkaldırır? Ben diliyorum ki ülkemiz böylesi bir gün daha yaşamasın. Gerçekten rezil ve çok adice bir kalkışmaydı. Ama inanıyorum ki hepsi belalarını bulacaklar ve bulmaya başladılar. Adalet mutlaka yerine gelecek ve cezalarını verecek” dedi.

Baysan, oğlunun hep gözünün önünde olduğunu ifade ederek, “Bütün içtenliğimle söylüyorum, 730’uncu gün. Günde 10 defa, 50 defa gözümün önüne gelmediği dakika yok. Sabah kalkıyorum o gözümde, sabah, öğlen, akşam, yatsı hep gözümün önünde. Müthiş bir duygu nasıl ifade edeyim. Çok üzgünüm, ama ülkem için çok da seviniyorum. Bu iki taraflı bir durum. Ayrıca ben yıl dönümü nedeniyle şehit olan, yaralanan, sağ kurtulan bütün gençlerimizin annelerine, babalarına, sevgilerimi, selamlarını gönderiyorum. Hepsinin başı sağ olsun, kalan gazilere Allah şifa versin” şeklinde konuştu.

“Her şeyimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz”

Vali Dr. Zülkif Dağlı ise, “Bugün 15 Temmuz’un ikinci yılına geldik. Bildiğiniz gibi 251 şehidimiz var. Gölbaşı’nda hain FETÖ terör örgütüne karşı büyük bir mücadele verildi, orada şehit olan 57 emniyet mensubumuz, içerisinde müdürlerimiz var, müdür yardımcılarımız var, polislerimiz var, özel harekatçılarımız var. Ufuk Baysan şehidimiz de bu 57 şehidimizden bir tanesiydi. En çok orada canla, başla mücadele veren, bu mücadeleyi verenlerin başında geliyordu. Biz bugün buradayız. Bakın hepimiz sağ, salimiz. Ülkemiz yine refah içerisinde. Biz bunların tamamını Ufuk Baysan başta olmak üzere şehitlerimize borçluyuz. Onlar için ne yapsak azdır. Biz de elimizden geldiği kadar en azından şehitlerimizi anmak, hem dualarımızı okumak hem de şehidimizin anne ve babasına onlara en azından teselli olabilir miyiz diye birlikte olmaya çalışıyoruz. Ruhu şad olsun, Allah o günleri tekrar göstermesin. İnşallah bunların sonu geldi, kökü kazındı. Ülkemiz inşallah böyle günler görmesin, görmeyeceğiz. Her zaman uyanık olmak zorundayız ve bu gibi olaylara tekrar mahal vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kentte çeşitli etkinliklerle anılıyor.