17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü

Yıldönümünde acıların hala taze olduğunu söyledi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin depremin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “19 yıl önce meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan tüm Marmara Bölgesini etkileyen 17 Ağustos depreminin acısı hala devam etmektedir. Depremi ve yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutmayacağız. 17 Ağustos Marmara depreminin ardından devletiyle el ele vererek örnek davranış sergileyen Düzceliler, sönen umutları yeniden canlandırmış ve çok kısa sürede toparlanmayı başarmıştır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. AK Parti olarak kentsel dönüşüm projeleri ile hem eski yapıları hem de depremde hasar gören binalarımızın yerine modern, yeni teknolojiye ayak uyduran ve sağlam yapılar inşa ettik. Vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü tedbirin devlet tarafından alınacağından kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın da depremi unutmadan deprem gerçeği ile yüzleşmesi ve aynı görev bilinci içinde olmasını bekliyoruz. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar diliyor, milletimizin ve tüm insanlığın bir daha böyle acılar yaşamamasını Yüce Allah’tan diliyorum” ifadelerinde bulundu.