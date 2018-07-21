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21 Temmuz 2018 22:17

2 büyükbaş hayvana çarpan araç hurdaya döndü

Düzce D-100 Karayolu’nda meydana gelen kazada yolda karşıdan karşıya geçen büyükbaş hayvanlara otomobil çarptı.

2 büyükbaş hayvana çarpan araç hurdaya döndü

21 Temmuz 2018 22:17

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın çarptığı hayvanlardan bir tanesi telef oldu, diğeri yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Döngelli Sapağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre merada otladıktan sonra D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçen iki büyükbaş hayvanlara Düzce’den Sakarya istikametine giden S.K.’nin kullandığı 81 EK 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Araçta bulunanlar kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 2 hayvandan bir tanesi yolun ortasında telef oldu, diğeri ise yaralı olarak yolun karşısına geçti.


Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Düzce- Sakarya şeridi yarım saat trafiğe kapatıldı. Hayvan çekici tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.




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