2 Katlı ahşap ev yanarak kül oldu

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Düzce merkeze bağlı Esençam köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Yandız’a ait 2 katlı evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu elektrik hattında kısa devreden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri hemen Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Ahşap olan evde yayılan alevlere ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Bu esnada olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin uzun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında öle ve yaralanan olmazken ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.