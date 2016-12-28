2017 yılı Akçakoca atılım yılı olacak

Akçakoca Belediyesinin kentin geleceğine yön veren mega projelerinden bazılarının 2017 yılında açılışı gerçekleştirileceği açıklandı.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada bir çok projenin 2017 yılında tamamlanacağı belirtildi. Akçakoca Belediyesi, yeşil alanlarıyla, park bahçe ve yollarıyla, spor sahalarıyla, peyzaj çalışmalarıyla, medeni dünyanın ihtiyaç duyduğu bütün gereksinimlerini kazanmış, insanların ve özellikle çocukların sosyal imkanlarla donatılmış tesislerde vakit geçireceği, medeni toplumların hak ettikleri imkanlara kavuşmuş bir Akçakoca için çalışıyor.



Kadınlar plajı rekreasyon projesi

Akçakoca Belediyesi Kadınlar Plajı Rekreasyon projesi çalışmaları hızla sürürken artık yavaş yavaş son rötuşlar yapılmaya başlandı. Plaj 2017 yılı yaz sezonunda bayanlara yeni ve modern haliyle hizmet verecektir. Gerçekleşen çevre ve sosyal donatı alanlarının düzenlemesiyle birlikte proje tamamlanacaktır. Akçakoca Kadınlar Plajı Rekreasyon projesi, 3000 m2’lik alanda olup, bu alana pergolalar , çocuk oyun alanı, duş, wc, soyunma kabini, oturma ve dinleme alanı, şezlonglar , geniş yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır. Yaz sezonunda Akçakocalı bayanlara ve şehir dışından gelecek misafirlere sosyal tesis ve yaşam alanı olarak hizmet verecektir.



Merkez cami etrafı peyzaj düzenlemesi

İşgören caddesi, Hükümet konağı yanında bulunan 743 sayılı Akçakoca Tarım Kredi Kooperatifine ait tapuda 28 ada 6 nolu parselde kayıtlı 590,87 m2’lik alan ile içindeki 120 m2 taban alanlı ( 2 ) katlı bahçeli kagir hizmet binası, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Çıraklık Eğitim Merkezi binaları yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen binaların ardından Akçakoca Belediyesi tarafından merkez cami çevresinde peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başlanmış olup, 2017 yılında hizmete açılacaktır.

Kapalı spor salonu



Akçakoca Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği tam destekle amatör sporların başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçe, Akçakoca Belediyesi’nin ilçenin çeşitli noktalarına kazandırdığı spor sahalarıyla ve geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başlanan Kapalı Spor Salonuyla, pek çok önemli spor aktivitesine ilerleyen yıllarda ev sahipliği yapacaktır. Kentin dört bir yanında yapılan ve çalışmalarına devam edilen yeşil alan ve parkların spor yapmak isteyenlerin kullanımı için düzenlenmesine ek olarak ilçenin Yalı mahallesi çukurtarla mevkiinde yapılan kapalı spor salonu 2017 yılında faaliyete geçecektir.



Değirmenağzı 15 temmuz demokrasi şehitleri parkı

Akçakoca Belediyesi kent yaşamına uygun, vatandaşların aileleri ile beraber kaliteli vakit geçirebilecekleri parklar inşa ederek, vatandaşların gönül rahatlığıyla gelecekleri ve huzur içerisinde dinlenebilecekleri ortamlar hazırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Akçakoca Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı projesi tamamlandığında; Sosyal etkileşim ve toplumsal birlikteliklerin sağlanacağı çok amaçlı park, çocukların, gençlerin ve ailelerin vazgeçilmez mekânı olacaktır. 52 dönümlük alana inşa edilen, sadece Akçakocalıların değil bölge halkının ve gelen misafirlerin de çok keyif alacağı uğrak yerlerinden biri olacak olan bu parkta çok amaçlı salonları içinde barındıran kale restoran, 750 kişilik amfi tiyatro, üç büyük çocuk parkı, bisiklet yolları, iki basketbol ve iki voleybol sahası çok sayıda pergola estetik geçiş köprüleri ve yürüyüş yolları kafeteryalar yer alacaktır. 30 Ekim 2016 tarihinde temeli atılan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkının çalışmaları 2017 yılı yaz sezonunda hizmete açılmak üzere son hızla devam etmektedir.



Yeni içme suyu arıtma tesisi

22 dönümlük arazi üzerine yapılan Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarına başlanmış olup, tam otomatik sistemde ozonla ayrıştırma, klorlama, kapalı dinlenme havuzları gibi birçok teknolojik alt yapıyı bünyesinde barındıracaktır. Yeni isale hattı ile birlikte en kısa zamanda yapımı tamamlanması planlanan Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi Akçakoca barajına entegre olacaktır. İleri teknolojinin kullanıldığı bu tesis, 100 bin nüfus için gerekli suyu arıtabilecek bir kapasiteye sahip olacak olup, Akçakoca halkına temiz su ihtiyacı son teknoloji imkanlarıyla sunulacaktır.