2017 yılının ilk açık kapı gününü gerçekleştirildi

Değer Üreten Üniversite olarak şeffaf ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturabilmek amacıyla, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın ilk kez 2015 yılında başlattığı Açık Kapı Uygulamasının 12.’si gerçekleştirildi.

Öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların katılım sağladığı Açık Kapı Gününde gündeme gelen konulara yönelik değerlendirmelerde bulunan Üniversite Yöneticileri, mensupların farklı fikir ve iyileştirme önerilerinin Düzce Üniversitesinin kurumsal gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdiler.

Açık Kapı Günü, her ayın ilk Pazartesi günü, gerçekleştirilmeye devam edecek.