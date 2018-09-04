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04 Eylül 2018 12:17

2018-2019 Akademik yılının ilk açık kapı günü gerçekleştirildi

Ülkemizde yükseköğretim kurumları arasında ilk kez hayata geçirdiği Açık Kapı Uygulamasıyla katılımcı yönetim modeli konusunda öncü olan Düzce Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nın ilk Açık Kapı Günü’nü mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.

2018-2019 Akademik yılının ilk açık kapı günü gerçekleştirildi

04 Eylül 2018 12:17


Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların fikir, görüş, beklenti, çözüm önerileri ve değerlendirmelerini dinlemek üzere düzenlenen “24. Açık Kapı Günü” Rektörlük Makamı’nda gerçekleştirildi.


Mensupların gündeme getirdiği konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Açık Kapı Günü ile yenilikçilik, şeffaflık ve kurumsal aidiyet alanlarında önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi. Her düşüncenin kendileri için önemli ve değerli olduğunu belirten Rektör Çakar, Açık Kapı Uygulamasıyla elde ettikleri yenilikçi fikirler ile dinamik ve sürekli gelişen bir üniversite olduklarını vurguladı. YKS sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere de teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm eğitim camiası için başarılı bir yıl temennisinde bulundu.




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