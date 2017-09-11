21 talep karara bağlanacak

Toplantılarda ayrıca 5 Yıllık imar planı programına alınan dosyalar da görüşülecek.

Düzce Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantı gündemi belli oldu. Meclisin gündeminde, geçmiş dönemden 2, İmar ve Şehircilik müdürlüğünden 5, vatandaşlardan gelen 14 adet imar planı tadilat talepleri bulunuyor. Ayrıca 5 yıllık imar planı programına alınan Çamköy ve Mergiç mahallelerindeki parsellerin durumu ele alınacak. 8 gündem maddesi ile toplanacak olan Meclis ilan, reklam ve tabela yönetmeliğini de görüşecek.