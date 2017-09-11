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11 Eylül 2017 11:03

21 talep karara bağlanacak

Düzce Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarında 21adet imar planı tadilat taleplerini karara bağlayacak.

21 talep karara bağlanacak

11 Eylül 2017 11:03

Toplantılarda ayrıca 5 Yıllık imar planı programına alınan dosyalar da görüşülecek.


Düzce Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantı gündemi belli oldu. Meclisin gündeminde, geçmiş dönemden 2, İmar ve Şehircilik müdürlüğünden 5, vatandaşlardan gelen 14 adet imar planı tadilat talepleri bulunuyor. Ayrıca 5 yıllık imar planı programına alınan Çamköy ve Mergiç mahallelerindeki parsellerin durumu ele alınacak. 8 gündem maddesi ile toplanacak olan Meclis ilan, reklam ve tabela yönetmeliğini de görüşecek.




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