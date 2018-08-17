256 boğulma vakasına müdahale edildi

Zülkif Dağlı, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmeleri için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant basın mensupları ile bir araya geldi. Basın buluşmasında valilik olarak yapılan yatırımları aktaran Zülkif Dağlı, 35 kilometrelik sahil şeridinde bulunan plajlar hakkında bilgi verdi. Plajlarda 13 cankurtaranın görev yaptığını söyleyen Vali Dağlı, 5 adet jet ski ve 1 adet Zodyak bot ile boğulma olaylarına müdahale edildiğini bildirdi. 15 Ağustos 2018 tarihi itibarı ile 256 boğulma olayına müdahale edildiğini söyleyen Vali, bu yaz sezonunda ölümlü boğulma vakasının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda vatandaşların Kurban Bayramını huzur içinde geçirmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda kontrol hizmetleri olmak üzere gerekli her türlü tedbirin alındığını bildiren Zülkif Dağlı, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için araç kullanacak vatandaşlarımızın sevgi, saygı ve hoşgörüyü özellikle trafikte de arttırmalarını hatırlatma istiyorum" dedi.