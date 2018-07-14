3. Düzce Uluslararası Bisiklet Festivali startı verildi

Uluslar arası Bisiklet festivali Beyköy’den başladı. 3 gün sürecek festival için şehir dışından gelen sporcular Kaledibinde kamp kurdu.

3. Düzce Uluslararası Bisiklet Festivali bu sabah Beyköy Kaledibi kamp alanından başladı. 13- 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale başka ülkelerden ve şehirlerden de oldukça yoğun katılım oldu.

Beyköy Kaledibinde kamp kuran bisikletlilere Vali Yardımcısı Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç da eşlik etti.

Düzce Bisikletliler Platformu Başkanı Nizamettin Ulaş’ın sporculara son talimatı vermesinin ardından 3 gün sürecek bisiklet festivalinin startı verildi.