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3 genç otomobilde baygın halde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gündolaması köyü yolunda 3 genç otomobil içinde baygın halde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gündolaması köyü yolunda 3 genç otomobil içinde baygın halde bulundu.


Alınan bilgiye göre Gündolaması köyünde yol kenarında park halindeki aracın içinde 3 gencin baygın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gençlerin bilinçsiz ve baygın olduğunu gördü. Gençler ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yapılan sorguda 3 kişiye daha önceden uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

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