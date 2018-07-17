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17 Temmuz 2018 14:37

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 3.

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

17 Temmuz 2018 14:37

kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, öğlen saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi 308. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 3. katında etrafı izleyen 4 yaşındaki Mertcan Y. balkondan aşağı sarkınca tutunamayarak beton zemine düştü. Ailesi hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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