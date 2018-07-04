3 kişiyi öldüren zanlı Düzce Adliyesine sevk edildi

, geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi.

Düzce Gümüşova’ya bağlı Yeşilyayla köyü ormanlık alanında, artan odunları paylaşımı sırasında çıkan tartışmada 45 yaşındaki Olcay B., arkadaşları Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Ali Çolak’ı silahla öldürdü. 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan Olcay B., Sakarya’da ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma’da işlemleri tamamlanan Olcay B., geniş güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine sevk edildi. Araçtan inen Olcay B., koluna giren güvenlik görevlileri eşliğinde, silahlı jandarma ekiplerinin güvenlik zinciri arasından adliyeye çıkarıldı.