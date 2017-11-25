3 ton kayın tohumu ekimi yapılacak

Tohum ekimi programına Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, Gölyaka ve Mudurnu Orman İşletme Şefleri, İşletme personeli ve vatandaşlar katıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Balıklı Orman İşletme Şefliği 67 nolu bölmesinde 33 hektar sahada 2017 yılı içerisinde tohumlama kesimi yapılan ve ideal çimlenme yatağı oluşturmak amacıyla arazi hazırlığı çalışmaları Eylül ayı sonunda tamamlanan Kayın Doğal Gençleştirme sahasına, yöreye civar ormanlardan orman köylüsünün emeği ile toplanan 3 ton kayın tohumunun ekiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin yapılan doğal gençleştirme çalışmaları ile 2018 yılı ilkbaharında sahada yoğun gençlik getirilerek başarılı bir gençleştirme yapılmasının amaçlandığını ifade etti.