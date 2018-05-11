5 Engelli çocuğu olan anne yılın annesi seçildi

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Düzce’de Yılın Annesini belirledi. Uzunmustafa Mahallesinde ikamet eden 5 engelli çocuk annesi Fatime Yikit’i Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk ve yetkililer de ziyaret etti.

Yılın Annesi Fatime Yikit’i fedakarlığı ve beş engelli çocuğunu hayata kazandırması için harcadığı çaba için tebrik eden Başkan Ay “Burada büyük bir vefa örneği görüyoruz. Hepimiz her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyoruz, buna göre yaşıyoruz. Değerli annemizi de beş çocuğu için göstermiş olduğu iyi niyet ve çaba için takdir ve tebrik ediyorum. Bütün anneler iyi yürekli, temiz kalplidir. Hayatını çocuklarına adayan, annelik sorumluluğunu elinden geldiğince taşımaya çalışan tüm annelerin, annelerimizin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.