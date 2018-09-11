50 Çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 28 Ağustos'ta başlatılan toplu sünnet çalışmaları kapsamında 4-12 yaş aralığındaki 50 çocuk sünnet ettirildi. Hastanede yaptırılan sünnet operasyonlarında aileler ve çocuklarıyla tek tek ilgilenen Düzce Belediyesi Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ile yetimlere öncelik verildiğini belirterek “bu organizasyonu her yıl yapmaya özen gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için güzel bir sünnet yapmalarını sağlamak istiyoruz. Yetimlerin de kendilerini yalnız hissetmemelerini istiyoruz. Bu yıl ki organizasyonumuzu 13 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de inşallah Başkanımız Dursun Ay'ın da katılımıyla Melen Su Park Sosyal Tesislerinde yapacağız. Organizasyonumuz kapsamında 28 Ağustos tarihinden bu yana 50 çocuğumuzu hastanede sünnet ettirdik. Bugün itibariyle bu işlemler bitti. Melen Su Park'taki sünnet şölenimize katılmak isteyenler için aynı gün saat 13:30'da belediye önünden araç kaldıracağız. Tüm Düzcelileri şölenimize bekliyoruz” diye konuştu.