50 kuruşa satılan 120 ton patates dakikalar içinde tükendi

Son dönemde piyasalarda yaşanan fiyat artışları sonrasında Düzce'de bir fabrikanın işçileri tarafından kurulan Düzce İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği örnek bir çalışmaya imza attı. Artan mutfak giderleri konusunda meslektaşlarının yükünü hafifletmek isteyen dernek yönetimi, bir tıra doldurdukları 120 ton patatesi, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'de bulunan fabrika önüne getirerek vardiya çıkışındaki işçilere kilosu 50 kuruştan satışa sundu.

120 ton patates dakikalar içinde tükendi

Piyasalarda 2-3 TL arasında satılan patatesin 50 kuruşa satıldığını duyan işçiler, tır önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşçilerin çuval çuval aldıkları 120 ton patates dakikalar içinde tükendi. Vardiya çıkışında tırdan patates çuvallarını kilosu 50 kuruştan alan yaklaşık 550 işçi, ucuz alışveriş yapma mutluluğu ile evlerine döndüler.

Çay, şeker ve bakliyatı da ucuza satmaya hazırlanıyorlar

Meslektaşlarına faydalı olmak adına bir sonraki seferde çay, şeker ve bakliyat gibi ürünleri de düşük fiyattan aynı şekilde satacaklarını söyleyen Düzce İşçileri Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, “Son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle çorap fabrikasında çalışan işçi arkadaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. 50 kuruşa yaklaşık 120 ton patatesi alarak arkadaşlarımızın evlerine bir katkı sağlamayı amaçladık. Bu nedenle vardiyalarından çıkan arkadaşlara dağıtıyoruz. Diğer vardiyalarda da dağıtmaya devam edeceğiz. 120 ton patatesi yaklaşık 550 işçimize dağıtacağız. Bütün arkadaşlarımız bu durumu sevinçle karşıladı. Bu şekilde her ay ucuz ürün getireceğiz. Çay olabilir, şeker olabilir. Arkadaşlarımızın mutfaklarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Normalde patatesin Pazar fiyatı ile 2 ile 3 lira arası bir arkadaşlarımıza 50 kuruştan verdik” dedi.

Tonlarca patatesi dakikalar içinde dağıtan dernek üyelerine, işçiler teşekkür ettiler.