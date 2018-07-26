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26 Temmuz 2018 12:07

50 metrelik çatıda düşme tehlikesi geçiren köpeği vatandaşlar kurtardı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 50 metre yükseklikteki çatıda mahsur kalan ve denize düşme tehlikesi yaşayan köpek, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtardı.

50 metrelik çatıda düşme tehlikesi geçiren köpeği vatandaşlar kurtardı

26 Temmuz 2018 12:07


Edinilen bilgiye göre Akçakoca Çınar Caddesi üzerinde bir köpek, 50 metre yükseklikteki çatıya çıktı. Çatıda ayakları üzerinde kayan köpek, çatının ucuna kadar yuvarlandı. Köpeğin geri gelemediğini ve denize düşme tehlikesi içinde olduğunu gören bir gurup duyarlı genç, çatıya çıkarak köpeği zor şartlar altında kurtardı. Kucakladıkları köpeği kaldırıma bırakan gençler, olayı seyreden vatandaşlar tarafından alkışlandı. Çatıdan kurtarılan köpek ise neşeli hareketleriyle kendisini kurtaranların yanından bir süre ayrılmadı.




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