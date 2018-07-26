50 metrelik çatıda düşme tehlikesi geçiren köpeği vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre Akçakoca Çınar Caddesi üzerinde bir köpek, 50 metre yükseklikteki çatıya çıktı. Çatıda ayakları üzerinde kayan köpek, çatının ucuna kadar yuvarlandı. Köpeğin geri gelemediğini ve denize düşme tehlikesi içinde olduğunu gören bir gurup duyarlı genç, çatıya çıkarak köpeği zor şartlar altında kurtardı. Kucakladıkları köpeği kaldırıma bırakan gençler, olayı seyreden vatandaşlar tarafından alkışlandı. Çatıdan kurtarılan köpek ise neşeli hareketleriyle kendisini kurtaranların yanından bir süre ayrılmadı.