7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu

Yurt içi ve yurt dışından TDBB üyesi olan belediye başkanları Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Akçakoca’da bir otelde yapılan Yönetim Kurulu toplantısına Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda yerli ve bayancı belediye başkanı katıldı.

Düzce Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantı öncesi konuşan TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amaçlarının kaynaşmayı arttırmak olduğunu bildirerek ”Türk Dünyası Belediler Birliği, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde ki ülkelerin üye olduğu Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birlikten bir tanesi. İcra kurulunu İstanbul’da yapıyoruz, diğer toplantılarımızı diğer illerde ve yurt dışında yapıyoruz. Amacımız Türk Dünyasını tanıştırmak, kaynaştırmak, ticareti geliştirmek Türk dünyasını birleştirmek istiyoruz. Tecrübe paylaşımları önemli, şehirlerimizi kalkındırmak önemli, gönül coğrafyamızın yaşadığı insanlarımızın şehirlerin büyük çoğunluğu arzu ettiğimiz seviyede değil, alt yapı ve çevre olarak. Çok güzel şehirlerimiz var, çok güzel bilgi birikimi olan yerel yönetimler var. Bizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yerel yöneticilerimizi tanıştırıyoruz. Hem tecrübe paylaşımı oluyor, karşılıklı yardımlaşma, gönül coğrafyamızda ki şehirlerde eski kültürün, Osmanlı’nın, Selçuklu’nun eserlerini canlandırma, Türk kültürünü ve eserlerini yayma, anlama çalışmalarımız var. Bugünde toplantımızı Akçakoca’da yapıyoruz. 7 ülkeden misafirlerimiz katıldı” diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’da Türk ve İslam coğrafyasını bir araya getirme açısından bu toplantıların önemli olduğunu işaret ederek, “Bu birlik toplantısının burada yapılmasına vesile olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz kendilerini Düzce’nin denize açılan kapısı olan Akçakoca’da ağırlıyoruz. Buradan Düzce’mizin güzel beldelerine, turizm bölgelerine götüreceğiz. Düzce’mizi doya doya onlara tanıtacağız. Yurt dışından gelen belediye başkanlarına tanıtacağız. Ayrıca 100 yıl önce birbirinden koparılan Türk ve İslam coğrafyasını bir araya getirme açısından bu toplantıları önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan belediye başkanları birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Hediyeleşmenin ardından Düzce’nin tanıtımı olan film izlendi. Daha sonra başkanlar basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplamtı sonrasında Başkanlar, Düzce’nin tarihi ve turistik yerleri gezecek.