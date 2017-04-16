71 yaşındaki hasta kadın ambulansla gelerek oy kullandı

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu yaşlı ve engellilerin oy kullanmasına yönelik ambulans hizmeti kapsamında Düzce il genelinde 80 kadar yaşlı ve engelli okullara getirilerek oylarını kullanmaları sağlandı. Beyciler İlkokulunda oy kullanan 71 yaşındaki alzheimer ve parkinson hastası Husne Öztürk de sağlık görevlilerinin yardımı ile oyunu kullandı. Yaşlı kadının oğlu Mithat Öztürk, “Öncelikle devletimize çok teşekkür ediyorum. Günler öncesinden aradılar. Saatini ve randevusunu ayarladılar. Böyle bir hizmetten yararlanıp yararlanmayacağımızı sordular. Çünkü tam donanımlı bir cihazla getirilmesi gerekiyordu. Kendisi de çok istiyordu. Ne kadar yatalakta olsa vatandaş olarak görevlerini yerine getirmek istiyor. Bizde çok memnun olduk. Memleketimizde böyle hizmetlerin olmasından memnunuz. Bugün halk oylaması var, vatandaşlık görevimizi yerine getirdiği için bizde, o da çok mutlu olduk” dedi.