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13 Eylül 2017 12:04

7’den 70’e bilim

‘Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan “7’den 70’e Bilim Projesi” kabul edildi.

7’den 70’e bilim

13 Eylül 2017 12:04

Proje ortakları ise Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.


Düzce Belediyesi Avrupa Birliği (AB) proje ofisi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen “7den 70’e Bilim Projesi” için çalışma başlatıldı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde bilimin farklı alanları için farkındalık oluşturulacak.


Düzce Belediyesi AB proje ofisi tarafından projeye ilişkin olarak şu görüşlere yer verildi “Projenin amacı; bilim iletişimin sağlanması, bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılmasıdır. Bunun için de tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinliklerle katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmeleri sağlanacak. Ayrıca, projenin geniş kitlelere ulaşması ve bilim için her yaş grubunda farkındalık yaratılması, Düzce genelinde bilimin tüm alt dallarının tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.”


Proje kapsamında 22 etkinlik atölyesi kurulacak. Projenin ilk uygulaması ise 27-28-29 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak.




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