80 hektarlık alanda gençleştirme çalışması

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı programında bulunan Odayeri ve Darıyeri Orman İşletme Şefliği bölmelerde toplamda 80 hektar alanda gerçekleştirilen tabi gençleştirme diri örtü temizliği çalışmalarında sona gelindi.
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince Ağustos ayında yer teslimi yapılan ve önümüzde ay sonu bitecek olan kayın tabi gençleştirme diri örtü temizliği işinin, Ekim 2018 sonu itibariyle bitirilerek iş bitim tarihinden 1 ay önce tamamlanacağı bildirildi. Yapılan orman gülü ve diri örtü temizliğinin tamamlanması sonucunda sahaya dökülen tohumlarının en iyi şekilde çimlenmesine zemin hazırlandığı aktarıldı.