80 hektarlık alanda gençleştirme çalışması

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince Ağustos ayında yer teslimi yapılan ve önümüzde ay sonu bitecek olan kayın tabi gençleştirme diri örtü temizliği işinin, Ekim 2018 sonu itibariyle bitirilerek iş bitim tarihinden 1 ay önce tamamlanacağı bildirildi. Yapılan orman gülü ve diri örtü temizliğinin tamamlanması sonucunda sahaya dökülen tohumlarının en iyi şekilde çimlenmesine zemin hazırlandığı aktarıldı.