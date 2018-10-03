88 yaşındaki Kore gazisinin hayali gerçek oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de huzurevinde kalan 88 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş'ın hayalini Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı gerçekleştirdi. Huzurevinden valilik makam aracı ile alınan Hikmet Sırdaş, valilik koltuğuna oturdu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan 88 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söyledi. Vali Dağlı da, Hikmet Sırdaş'ın hayalini gerçekleştirdi. Valinin makam aracı huzurevine giderek Sırdaş'ı aldı. Valilik girişinde Vali Zülkif Dağlı tarafından karşılanan Hikmet Sırdaş'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Valinin koltuğuna turan Hikmet Sırdaş, heyecanlı olduğunu söyledi.

"Büyüklerimiz bizim için çok değerli"

Vali Dr. Zülkif Dağlı, büyüklerin el üstünde tutulması gerektiğini söyleyerek "Büyüklerimiz bizim için çok değerli, önemli. Nasıl ki 23 Nisan'da çocuklarımızı bir nebze de mutlu ediyorsak büyüklerimizi de mutlu etmek, onlara da bu duyguyu tattırmak çok önemli. Kore Gazisi Hikmet ağabeyimiz bizim için gerçekten önemli. Geçen sene yine Kore Savaşı'nı anlatan Ayla filminde de yine yan yana oturmak sureti ile filmi beraber izledik. Ara ara görüşüyoruz. Geçtiğimiz gün huzurevinde görüştük. Kendisinin bir talebi oldu biz de yerine getirdik. Çok büyük mutluluk ve şevkle yerine getirdik. Allah sağlık versin. İnşallah daha iyi geleceklere birlikte arkadaşları ile mutluluk içinde yaşamaya devam edecek" dedi.

Vali Dağlı, Düzce'de 3 tane huzurevi olduğunu işaret ederek "Gerçekten konforlu, rahat, modern ortamda yaşam sunan huzurevimiz var. 239 büyüğümüz burada yaşamaya devam ediyorlar. Ancak genel olarak baktığımızda huzurevleri gerçekten önemli. Ülkemizin her yerinde var. Mutlaka ihtiyaç olan yerlerde yapılmalıdır. Ancak en güzeli büyüklerimizin kendi çocukları ile torunlarıyla, eş dost ve akrabaları ile yaşamaları. Onları bu ortamlarda yaşamaya nasıl teşvik edebiliriz? Bu daha önemli olsa gerek" ifadelerinde bulundu.

"Heyecandan dışarıları göremedim"

Makam aracına binerek valiliğe gelen ve makam koltuğuna oturan Hikmet Sırdaş da valiliğin kolay bir hizmet olmadığını belirterek "Biz hazırcıyız. O bütün buranın idare amiri. Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Vali bizim velinimetimiz. Ben hiçbir valimle karşılaşamadım. Girerken bile bekleyerek girdik. Bu valimiz bambaşka. Onlar çağırmadı mı? Tabi ki çağırdılar ama vakit olmadı. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. Gelmeyi bilemedim. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve Hikmet Sırdaş hatıra fotoğrafı çektirdi ve Sırdaş yine valilik makam aracı ile huzurevine uğurlandı.