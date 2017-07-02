Aatif’ın doğum günü kutlandı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi’nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren sarı-lacivertlilerde günün ilk antrenmanının ardından doğum günü kutlaması organize edildi.

31. yaşına giren deneyimli oyuncuyu bu özel gününde unutmayan teknik heyet ve oyuncular, takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Aatif, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

Takım arkadaşları tarafından doğum gününün kutlanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Aatif, “Böyle günler özeldir, güzeldir, anlamlıdır. Birbirimize yaklaştırır bizi. Hep birlikte toplandık, doğum günümü kutladık. Bu grubun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Her şeyin çok iyi gittiğini belirten Aatif, “Yeni bir teknik heyetimiz var. Onlarla beraber uyumumuzu arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok profesyonel ekipler ve tüm detaylara dikkat ediyorlar. Yavaş yavaş formumuzu kazanacağız. Eminim ki onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. O nedenle şu an hepimiz Fenerbahçe’nin başarısına odaklanmış durumdayız. Diğer yandan sezonun daha çok erken dönemi. Kim kalır, kim gider henüz bilmiyoruz tabii. Fenerbahçe’ye konsantre olmuş durumdayız. Teknik ekibimizle beraber iyi bir çalışma süreci geçirip iyi bir sezon geçireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.