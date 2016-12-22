Açık kapı günü tüm birimlere yayılıyor

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde ilk kez açık kapı günü düzenlendi.

Katılımcı temelli bir yönetim modeli oluşturmak için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Düzce Üniversitesinde ilk kez 3 Kasım 2015 tarihinde hayata geçirilen Açık Kapı Günü, Akçakoca Yerleşkesinde de uygulanıyor.

Öğrenciler, personel, iç ve dış paydaşları başta olmak üzere tüm mensuplar Üniversitenin Akçakoca Yerleşkesiyle ilgili düşüncelerini, gözlemlerini, tespitlerini, eleştirilerini, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen “1. Akçakoca Açık Kapı Günü”, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zafer Akbaş ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve dış paydaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı Günü’nde, Doç. Dr. Zafer Akbaş, Üniversitenin İyi Gıda Topluluğu Başkanı Tayfun Taşdemir’i makamında kabul etti. Tayfun Taşdemir, ilerleyen günlerde İyi Gıda Topluluğu olarak Akçakoca’da bulunan tüm yerel ve sivil toplum yöneticilerinin ve kurumların desteği alınarak Hamsi Günü etkinliği düzenlemek istediklerini ifade etti. Planladıkları projelerden bahseden Topluluk Başkanı, Doç. Dr. Zafer Akbaş’tan bu konuda destek istedi. Sivil toplumun hayatın en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Akbaş, İyi Gıda Topluluğu’nun düzenleyeceği etkinliklerin Akçakoca’ya değer ve ivme sağlayacağını dile getirerek bu süreçte kendilerini desteklemekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Açık Kapı Gününde dış paydaşları Hayvan Hakları Federasyonu Düzce Temsilcisi Neşe Perihan Kulak ve eşi Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kulak, Üniversitenin Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu ile bir araya geldi. Katılımcılar, sokak hayvanları için su ve yemek odakları oluşturulması ile ilgili önerilerini Yrd. Doç. Dr. Faikoğlu’yla paylaştı. Fikir birliğine varılan görüşme, başarı ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleşen Açık Kapı Gününe katılan mensuplar, bu uygulamayı başlatan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zafer Akbaş ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu’na teşekkür ettiler. Akçakoca Açık Kapı Uygulaması, gerçekleştirilmeye devam edecek.