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02 Temmuz 2018 18:41

Açık Kapı Uygulaması yaz döneminde de gerçekleştirilmeye devam ediyor

Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri konusunda ülkemizdeki öncü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Düzce Üniversitesi, “Açık Kapı Günü” uygulamasını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Açık Kapı Uygulaması yaz döneminde de gerçekleştirilmeye devam ediyor

02 Temmuz 2018 18:41


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan Açık Kapı Uygulaması, yaz dönemi olmasına rağmen Düzce Üniversitesi’nde hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayı Açık Kapı Gününde akademik ve idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere üniversite mensuplarını kabul eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, kendilerine iletilen eğitim-öğretim, akademik araştırma, sosyal sorumluluk, bilimsel proje ve bölgesel kalkınma gibi birçok başlıktaki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Düzce Üniversitesi mensuplarının soru, fikir, öneri ve isteklerini tek tek not eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, ortaya konan düşünce ve çözüm önerilerinin kurumsal süreçlere büyük katkı sağladığını ifade ederek kazanılan başarılarda, Açık Kapı kültürünün de önemli payının olduğunu vurguladı.




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