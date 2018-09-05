Acıkanın olmazsa olmazı Kapya Biber

Düzce Acıkasının yeni coğrafi işaret alması ile acıka yapımında kullanılan Düzce’ye özgü salçalık kapya biberlerin talebine yönelik üretim gerçekleştiren Darıcı Mahallesi’nde çiftçi Yasemin Aydın’ın tarlasında kapya biber yetiştiriciliğini çiftçilerin incelemesi amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kapya biber yetiştiriciliğinin Düzce’de yapılabileceğinin diğer çiftçilere gösterilmesine yönelik Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İl Müdür Vekili Necdet Çiçek, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Hatice Yıldırım Aydınlı, teknik personeller, firma sahipleri ve çiftçiler katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdür Vekili Necdet Çiçek; “Düzce Acıkası’nın Türk Patent Enstitüsü Kurumu’ndan 2017 yılında coğrafi işaret alması ile acıka yapımında kullanılmak üzere talebi artan salçalık kapya biberler ilimizde 3 dekarlık arazide üretilmeye başlandı. İlimizin coğrafi konumu ve ikliminin kapya biber yetiştiriciliği için uygun olduğunu ve bunu çiftçimizin başarılı şekilde üretim yaparak gösterdi” dedi.

Ayrıca kaliteli ve verimli ürün alınabileceğini belirten Çiçek, Düzce’de acıka yapımında faaliyet gösteren firma sahiplerinin taleplerini karşılamak üzere üretim yapılabileceğini, pazarlama sıkıntısı olmadan satış yapma imkanının oluştuğunu, ileriki aşamalarda da sözleşmeli tarımla arz talep dengesinin kurulabileceğini sözlerine ekledi.