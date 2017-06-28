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28 Haziran 2017 19:33

Adalet yürüyüşünün 14’üncü günü tamamlandı

DÜZCE (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşü 14’üncü günü Düzce’nin Gümüşova ilçesinde tamamlandı.

Adalet yürüyüşünün 14’üncü günü tamamlandı

28 Haziran 2017 19:33

Yürüyüşün son etabında vatandaşlarla yürüyüşçüler arasında gergin anlar yaşandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşünün 14’üncü günü tamamlandı. Sabah saatlerinde Düzce’nin Kervan Kavşağı’ndan başlayan yürüyüş yaklaşık 11 saatin ardından yine Düzce’nin Gümüşova ilçesinde tamamlandı. Çeşitli siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum örgütü üyelerinin katıldığı yürüyüşte zaman zaman gergin anlar yaşandı. Yürüyüşün son etabında bazı vatandaşlar adalet yürüyüşüne katılanlara Rabia ve bozkurt işareti yaparak tepkilerini gösterdiler. Bir grup vatandaş ise yürüyüşçüler önlerinden geçerken istiklal marşı okuyarak, “şehitler için niye yürümediniz” şeklinde sitem ettiler.


Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü güzergahında toplanan bir grup ile yürüyüşçüler arasında yaşanan tartışmada, yürüyüşçülerden birisinin küfür etmesi üzerine ortalık bir anda gerildi. Kendisine küfür edilen vatandaş yürüyüş grubunu içine girmek istediği sırada polis ekipleri vatandaşı zorlukla sakinleştirdi.


Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün isim babalığını yaptığı ve burada durarak ayran içtiği Selamlar Köyü’nde vatandaşlar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’na ayran ikram edildi. Yürüyüş ekibinin yarın Sakarya il sınırına girmesini bekleniyor.




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