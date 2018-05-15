Ağa Mahallesi’nde ki gençlerin bir araya gelerek kurduğu ve Ağa Mahallesi’nin imajını düzeltmeyi, yenilemeyi ve daha ileri taşımayı hedefleyen ADER açıldı. Açılışa Düzce İl Dernekler Müdürü Yunus Karaman, ADER Başkanı Nimet Gönültaş, dernek üyeleri ve Ağa Mahallesi sakinleri katıldı.

Dernek Başkanı Nimet Gönültaş, “Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden geleni yapacağız. Bir futbol kulübü kurarak gençleri spora yönlendireceğiz. Ayrıca mahallemizde uyuşturucu sattığını tahmin ettiğimiz yada bu suçtan ceza almış kişileri de uyaracağız ve önüne geçmeye çalışacağız. Bu işte kararlıyız. Biliyoruz ki zalime boyun eğen mazluma zulüm etmiş olur. Bu anlamda Valimiz ve Belediye Başkanımızdan da mahallemize bir spor kompleksi için destek istiyoruz” dedi.