Adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çavuşlar Mahallesinde hafta sonu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Çavuşlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana gelmişti. İddiaya göre, Ali K. ile Ahmet Köklü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Ahmet Köklü başından vurulmuş, kavgayı ayırmaya çalışan Cengiz Başel göğsünden yaralanmıştı. Başından yaranan Ahmet Köklü kaldırıldığı üniversite hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrasında kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Ali K., emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.