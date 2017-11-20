Afgan uyruklu 5 torbacı adliye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Nusrettin Mahallesi ve Şerefiye Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen edilen Afgan uyruklu M.S., D.O., U.S., K.K. ve L.M. düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 60 fişekten oluşan 69 gram Afyon sakızı denilen uyuşturucu madde, 54 fişek halinde toplamda 34 gram eroin maddesi, 8 fişek halinde toplam 6 gram metamfetamin maddesi 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terzi, 106 adet uyuşturucu madde satışı yapmak için kullanılan kilitli poşet ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 750 lira para ele geçirildi. Şahıslar göz altına alınırken, emniyette ki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.