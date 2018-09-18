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Ağaç budama çalışması devam ediyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il genelinde ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.


Sonbahar ayının gelmesi ile birlikte yol kenarlarında,park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp çevreye herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları titizlikle yapılıyor. Konu ile yapılan açıklamada; ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan, budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığı belirtildi.

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