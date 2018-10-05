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Ağaçlara kışlık bakım

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il genelinde ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.


Gördebil caddesi yol üzerinde kalan ağaçların temizliğini ve budama işlemlerini titizlikle sürdüren ekipleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bizzat takip ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Başkan Dursun Ay, "Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları kapsamında, birçok park ve bahçenin yanı sıra şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki alanlarda budama çalışmaları gerçekleştirildi. Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Aynı zamanda ağaçları kuvvetlendirip, sağlıklı olmalarını sağlamak için kuru dalları budamak üzere çalışma başlattık. Bu çalışma ile hem ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yaşamasını, hem de şeklini ve yapısını koruyarak daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız kent merkezimizde ve parklarda devam edecek'' dedi.

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