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Ağır tonajlı kamyonların çalıştı yola sıcak asfalt serildi

Akçakoca ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesinde sıcak asfalt serme işi devam ediyor.

Hafriyat kamyonları ile Melen Barajına malzeme çeken ağır tonajlı kamyonlar yüzünden bozulan 6 kilometrelik yol asfaltlandı.


Geçtiğimiz haftalarda altyapı çalışması başlayan Hemşin, Uğurlu, Esmahanım, Yenice, Karatavuk ve Kurukavak yolunda sona gelindi. Hafriyat kamyonları ile Melen barajına malzeme çeken ağır tonajlı kamyonlar yüzünden bozulan ve Akçakoca ilçe merkezini bir birine bağlayan yaklaşık 6 kilometrelik gurup yolunda asfalt serme içi tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

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