AK Gençler aşure dağıttı

AK Parti Gençlik Kolları Düzce Üniversitesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure dağıttı.

Düzce Üniversite Öğrencilerine AK Parti Gençlik Kolları muharrem Ayında, Kampüse Hoş geldiniz diyerek aşure dağıttı. AK Gençler, Öğrencilerin ailelerinden uzak olduğu ilk haftasında paylaşmanın ve birliğin olduğu Muharrem ayında aşure dağıtarak yalnız bırakmadı.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Üniversite Birim Başkanı Emre Geçal, İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üniversite Birim teşkilatı aşure dağıttılar.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, ''Muharrem ayı paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğundan bizde Üniversite'de Öğrenci kardeşlerimize kampüse hoş geldiniz diyerek aşure dağıttık'' ifadelerinde bulundu.