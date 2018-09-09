Ak gençlik plajları temizledi

Akçakoca’nın Edilli plajında AK Parti Gençlik Kolları ekibi kollarını sıvayarak plaj temizliği yaptı.

Edilli plajında tüm çöpleri ekibiyle birlikte topladıklarını ifade eden Başkan Özcan, “Edilli plajında çöplerden gelen şikayetler gelmesi üzerine partimizin gençlik kolları ile birlikte temizlik yaptık. Plajların temiz olması bizler için ne kadar önemliyse turistler açısından da önemli’’ dedi.

Başkan Özcan “Temiz tut kirletme kentini, hem doğayı korursun hem kendini” “ sloganıyla herkesi temiz olması konusunda uyardı. Başkan Özcan, yönetim kurulu üyeleri olarak her zaman plajlarda temizlik yapacağını belirtti.