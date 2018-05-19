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19 Mayıs 2018 09:19

AK kadınlardan iftar

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığı mahalle temsilcileriyle Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde düzenledikleri iftarda bir araya geldi.

AK kadınlardan iftar

19 Mayıs 2018 09:19


AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından düzenlenen iftarda mahalle temsilcileri bir arada orucunu açtı. Yaklaşan seçim çalışmalarıyla ilgili yapılması gerekenlerin de değerlendirildiği buluşmada İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş “Türkiye’mizin kaderi ile partimizin kaderi birdir. Dünyanın dört bir yanında, mazlumların ve bilhassa ümmetin umut bağladığı tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan ve dolaylı olarak bu bilinçle hareket eden, bu davaya gönül vermiş olan bizleriz. Bu azim ve kararlılıkla 24 Haziran seçimlerine yılmadan, yorulmadan; partimize, davamıza ve vatanımıza sahip çıkarak ülkemizin şahlanışına hep birlikte ortak olmalıyız. AK davamıza gönül veren kadınlarımız, bugün olduğu gibi yarında aşkla çalışmaya devam edecektir. Allah bu kutlu ve meşakkatli yolda yar ve yardımcımız olsun” dedi.


İftar programı oruçların açılmasının ardından yapılan dualar ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.




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