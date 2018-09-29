AK Parti ağızları tatlandırdı

Cedidiye Cami önünde gerçekleştirilen aşure dağıtımına katılan İl Başkanı Keskin, “Öncelikle Muharrem ayı biz Müslümanlar için önemli bir ay. Bunlar bizim geleneklerimiz arasında ve gerçekten bu ay Müslümanların birbirine sahip çıktığı bir aydır. Onun için İslam âleminde de Muharrem ayının hürmetine bugünlerin hürmetine inşallah gözyaşı, kan durduracak bugünlerin hürmetine nasip eder diyerek dua ediyoruz” dedi.

AK Parti olarak her sene geleneksel muharrem ayında bu mübarek günlerde bu tip organizasoyları yaptıklarını ifade ederek açıklamalarına devam eden Keskin, “Bugünde teşkilatlarımızla birlikte, Muharrem ayının hürmetine aşure dağıtalım hemşerilerimizin dualarını alalım istedik. 4 bin hemşerimize dağıttık inşallah onlarda dua ederler hep birlikte bugünleri rahmet ve bereketli bir ay olarak kutlarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.