AK Parti ailesi iftarda bir araya geldi

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tüm teşkilat mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı iftar yemeğine, AK Parti il yönetimi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Merkez İlçe teşkilatı, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, İlçe ve Belde Kadın Kolları, İlçe ve Belde Gençlik Kolları, SKM Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

İftar yemeği öncesinde 27. Dönem Milletvekili adayları Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Numan Çabuk ve İl Başkanı Hikmet Keskin, davetlileri kapıda karşıladıktan sonra tek tek masaları gezerek davete katıldıkları için teşekkür etti.

“Emanetleri meclise göndereceğiz”

İftardan sonra ilk olarak konuşan SKM Başkanı Özgür Bergut, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin beka meselesi olduğunu belirterek, “Bu ülkenin bölünmesini isteyen, binlerce evladımızı katleden terör örgütünün meclisteki temsilcisi Selahattin Demirtaş’ı cezaevinden çıkarmak için işbirliği yapan bir güruh ile karşı karşıyayız. O yüzden sağa sola bakmadan 24 Hazirana kadar dur durak bilmeden çalışmalıyız. 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3 milletvekilini bize emanet etti ve 25 Haziranda Ankara’ya göndermemizi istedi. Bunun için bizler de gece gündüz çalışacağız ve en yüksek oyu alacağız” dedi.

Ardından kürsüye gelen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Bütün dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunları olarak birlik içinde olduğumuzda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Adaylarımızın arkasında durarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan çok çalışıp bu seçimde de başarılı olacağız” dedi.

AK Parti Düzce üçüncü sıra milletvekili adayı Numan Çabuk ise “İçinde bulunduğumuz ortamda ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan oyunlar hepimizin malumudur. Hele ki 24 Hazirana giden süreç yaklaştıkça seçimlerin 16 yıldır her alanda gerçekleştirdiği ilklerle ülkemizin geleceğinin dış mihraklara bağlı kalmadan ‘Herşey Türkiye İçin’ sloganıyla gece gündüz çalışan AK Parti’mizin yeni zaferlerle sonuçlanacağını bizler gibi ülkemizin geleceğini yönetmek isteyenler de görüyor. İrade, cesaret ve erdemle dün olduğu gibi bugün de yarınlarımıza yönelik oynanan oyunları bozacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Milletvekillerine oy vermeyeceğim diyen FETÖ’cü ağzıyla konuşuyor”

AK Parti Düzce Milletvekili ve 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ayşe Keşir, 16 yıldır AK Partinin Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Partinin her 3-4 ayda bir sorunlarla, e muhtıralarla, darbe girişimleri ile boğuştuğunu kaydederek, “ Birçok sorunla yıllardır boğuşan bir liderin dimdik ayakta durduğu yerde teşkilatların ye’se kapılması kabul edilemez. Mazlumların umudu, emparyallere meydan okuyan bir liderimiz var. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini ancak milletvekillerine oy vermeyeceklerine dair söylentiler kulağıma geliyor. Kim başkomutanı askersiz bırakmak için konuşuyorsa bilin ki o Fetöcü ağzıyla konuşuyordur” ifadelerinde bulundu.

AK Partinin meşaketli bir süreçte bu günlere geldiğinin altını çizen AK Parti Düzce birinci sıra milletvekili adayı Fahri Çakır, “16 yılda her noktayı ilmek ilmek işleyen her kademesinde alın teri olan mazlumların lideri ve umudu olan bir liderimiz var. 24 Haziranda da bu umutların sizlerin gayretleri ile yeşerecek. Bu işin sonunda maddiyat yok, para yok, bu işin sonunda maneviyat var, sevap var, insanları mutlu etmek var” dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan da kürsüye gelerek 2001 yılından bu yana teşkilatların önemine dikkat çekerek, teşkilat üyelerinden helallik istedi.

“Düzce özel bir il”

Son olarak konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, tüm teşkilatlarla birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, Düzce’nin özel bir il olduğunu özellikle son 4 yılda teşkilatın gayretleri ile Düzce’nin AK Partinin yıkılmaz kalesi olduğunu kaydetti. “Millet demek AK Parti demek” diyen Keskin, “ Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vekillere oy vermeyeceğiz dedikoduları fetöcü ağzıdır. Bu dava Recep Tayyip Erdoğan’a yoldaş olma davasıdır. Biz de bu seçimde milletimize hizmetkarlığa devam etmek için gayretle gece gündüz çalışacağız. Bu mübarek günde birlikte olmaktan, birlikte çalışmaktan şeref duyuyorum ve sizleri Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iftar yemeğine katılanları yolcu ettikten sonra AK Parti Ana Kademe Başkanları İl Başkanı Hikmet Keskin başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.