Hikmet Keskin, “Gübre dökülmesini tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 13’üncü gününde Düzce’ye ulaştı. Düzce merkez’de Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda konaklayan Kılıçdaroğlu ve ekibinin mola yerinin önüne akşam saatlerinde 1 kamyon gübre dökülmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Keskin, “Kılıçdaroğlu’nun adalet arıyorum adlı yürüyüşü ile alakalı Düzce ilimizden geçmesiyle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte biz her ne kadar Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşünü tasvip etmesek de bildiğiniz üzere demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu bölgeden huzurlu bir şekilde geçmesini sağlamak adıyla, Özellikle MHP ve bizler bayram öncesi yaptığımız açıklamalarda saygılı ve huzurlu bir şekilde buradan geçmesi için çaba harcadık. Ancak ülkemiz ve bölgemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu yürüyüşün kesinlikle doğru olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimizin yetkili organları olmak üzere hem ulusalda hem yerelde bizim adımıza söylemişlerdi. Parti politikalarımız gereğince bizde yürüyüşün sağlıklı bir ortamda yapılması için elimizden geleni yapamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim örfümüzde misafire gerekli ilgi alakayı göstermek vardır. AK Parti teşkilatları olarak bu hassasiyetle gayret göstermeye çalışıyoruz. Düzce’den çıkacağı güne kadar bütün teşkilat mensuplarımızı uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz" dedi.

Akşam yaşanan olayın üzücü olduğunu ifade eden Başkan Keskin, "Dün akşam üzücü bir olay yaşandı. Bu yaşanan olayı da emniyet güçlerimiz yarım saat gibi çok kısa bir zaman içerisinde olayı gerçekleştiren şahısları yakaladılar ve gereken cezayı verdiler. CHP’nin yönetici ve genel başkanına seslenmek istiyoruz. Adalet Arıyoruz yürüyüşünün yapılmaması konusunda ısrarla bütün hükumet yetkililerimiz ve STK’ların büyük çoğunluğunun yapmasına rağmen bunun devam ettirmelerini yanlış olduğunu anlatmak istiyoruz. Ancak tabi ki bu onların demokratik hakkıdır. CHP yöneticileri siyasi sorumluluk içerisinde halkı tahrik edecek ve yahutta bölgedeki insanları farklı boyutlara taşıyacak olaylardan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü CHP ana muhalefettir ve iktidar olma yolunda ilerlemek isteyen bir partidir. Dün akşam kalıcı konutlar yolunda sayın Kılıçdaroğlu’nun kaldığı yerdeki hareket bireysel bir hareket olmuştur. Bu hareketi tasvip etmiyoruz. Kime yapılırsa yapılsın bunun doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.