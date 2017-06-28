Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:45

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünde Düzce’de verdiği mola esnasında mola yerine dökülen gübre ile ilgili olarak AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin basın açıklaması yaptı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin;

28 Haziran 2017 14:45

Hikmet Keskin, “Gübre dökülmesini tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 13’üncü gününde Düzce’ye ulaştı. Düzce merkez’de Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda konaklayan Kılıçdaroğlu ve ekibinin mola yerinin önüne akşam saatlerinde 1 kamyon gübre dökülmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Keskin, “Kılıçdaroğlu’nun adalet arıyorum adlı yürüyüşü ile alakalı Düzce ilimizden geçmesiyle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte biz her ne kadar Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşünü tasvip etmesek de bildiğiniz üzere demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu bölgeden huzurlu bir şekilde geçmesini sağlamak adıyla, Özellikle MHP ve bizler bayram öncesi yaptığımız açıklamalarda saygılı ve huzurlu bir şekilde buradan geçmesi için çaba harcadık. Ancak ülkemiz ve bölgemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu yürüyüşün kesinlikle doğru olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimizin yetkili organları olmak üzere hem ulusalda hem yerelde bizim adımıza söylemişlerdi. Parti politikalarımız gereğince bizde yürüyüşün sağlıklı bir ortamda yapılması için elimizden geleni yapamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim örfümüzde misafire gerekli ilgi alakayı göstermek vardır. AK Parti teşkilatları olarak bu hassasiyetle gayret göstermeye çalışıyoruz. Düzce’den çıkacağı güne kadar bütün teşkilat mensuplarımızı uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz" dedi.


Akşam yaşanan olayın üzücü olduğunu ifade eden Başkan Keskin, "Dün akşam üzücü bir olay yaşandı. Bu yaşanan olayı da emniyet güçlerimiz yarım saat gibi çok kısa bir zaman içerisinde olayı gerçekleştiren şahısları yakaladılar ve gereken cezayı verdiler. CHP’nin yönetici ve genel başkanına seslenmek istiyoruz. Adalet Arıyoruz yürüyüşünün yapılmaması konusunda ısrarla bütün hükumet yetkililerimiz ve STK’ların büyük çoğunluğunun yapmasına rağmen bunun devam ettirmelerini yanlış olduğunu anlatmak istiyoruz. Ancak tabi ki bu onların demokratik hakkıdır. CHP yöneticileri siyasi sorumluluk içerisinde halkı tahrik edecek ve yahutta bölgedeki insanları farklı boyutlara taşıyacak olaylardan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü CHP ana muhalefettir ve iktidar olma yolunda ilerlemek isteyen bir partidir. Dün akşam kalıcı konutlar yolunda sayın Kılıçdaroğlu’nun kaldığı yerdeki hareket bireysel bir hareket olmuştur. Bu hareketi tasvip etmiyoruz. Kime yapılırsa yapılsın bunun doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!